iPhone X'in çentiğini görünmez yapan duvar kağıtları!

Apple, iPhone X ile 2017'nin modasına uymuş ve çerçevesiz ekrana geçiş yapmıştı. OLED yanma sorunu ile karşı karşıya olan ve Apple tarafından açıklama yapılma gereği duyulan iPhone X'in ekranı, notch adı verilen çentik ile bölünüyor. Tasarımsal açıdan bir facia olarak görünen bu çentik, çoğu kişiyi rahatsız ediyor.

Duvar kağıtlarının iPhone X'in çentiği yüzünden bölünmesinden ve renkli duvar kağıtlarının bu çentiği daha da belli etmesinden hoşnut olmayanlar için, iPhone X'in çentiğini görünmez yapan duvar kağıtlarını sizler için bir araya getirdik. Yüksek çözünürlüklü bu duvar kağıtları ile iPhone X'in çentiğini ana ekranda ve kilit ekranında gizleyebilirsiniz.