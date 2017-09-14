iPhone X'in ekran gövde oranı rakiplerine göre nasıl?

Yeni nesil telefonların tamamen çerçevesiz olduğunu söylemek yanlış olur. Nihayetinde az da olsa telefonlarda çerçeve mevcut. Sadece, geleneksel akıllı telefonlardan daha küçük çerçevelere sahipler. En son çerçevesiz akıllı telefon, Apple’dan iPhone X adında geldi.

Yuvarlak köşeler ve ekran kesmeleri gibi şeyler telefonu daha karmaşık hale getirir ancak, GSMArena sitesi popüler klasik dikdörtgen ekranın tüm sapmalarını hesaba katan gerçek sayıları hesapladı.

Ölçümlere göre, Apple iPhone X bu alanda en iyisi gibi görünüyor. Bununla birlikte, bu çılgınlığı başlatan Xiaomi Mi Mix 2 bile, iPhone X’i bu konuda geçemedi. İkincilik ise LG V30'a düşüyor .