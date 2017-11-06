Apple'dan açıklama: iPhone X'in ekranı yanabilir!

Uzum zamandır iPhone modellerinde LCD ekran teknolojisini tercih eden Apple, iPhone X ile OLED teknolojisine geçiş yapmışı. OLED'i kendi teknolojisi olan Super Retina HD ile birleştiren Apple, bugün kafalarda soru işaretlerine neden olacak bir resmi açıklama yaptı.

Bildiğiniz gibi OLED teknolojisinde hala sorunlar yer alıyor. Bu sorunlardan en çok rastlanını ise piksel yanmaları. Google'ın Pixel 2 XL modelinde de yaşanan piksel yanmasından dolayı, telefonun ekranı sarımtırak bir görünüme sahip olmuştu. Apple, kendini sağlama almak için bugün iPhone X'in ekranının da yanabileceğini belirtti.

Apple; "OLED ekranın renklerinde yanma, renk ve tonlarında değişiklikler olabilir. Bu OLED ekranların bir özelliğidir ve bu olay normaldır. OLED ekranlarda hafif görsel değişiklikler olabilir. Bir görsel uzun süre görüntülendikten sonra ekranda o görselin izleri soluk şekilde yer alabilir. Biz, Super Retina HD teknolojisini OLED'in sorunlarını ortadan kaldırmak için tasarladık." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Super Retina HD ekranını överken hala yanma sorununun olabileceğini söyleyen Apple, iPhone X kullanıcılarını üzecek gibi görünüyor. Olası bir OLED yanmasından dolayı garanti kapsamında onarım ve telefon değişiminin önüne geçilmek için bu açıklamanın yapıldığını düşünüyoruz. Bakalım ekranı yanan iPhone X modelleri önümüzdeki ay patlak verecek mi?