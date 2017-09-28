iPhone X'in Face ID özelliği ne kadar güvenli?

iPhone 5s ile hayatımıza giren Touch ID'den sonra Apple güvenlik konusunda bir hamle daha yaptı ve iPhone X ile yüz okuma teknolojisi olan Face ID'yi hayatımıza kazandırdı. Rakiplerinin geliştirmiş olduğu IRIS tarayıcıdan kat kat daha stabil çalışan ve güvenli olan Face ID için bugün firma bir takım bilgiler paylaştı.

Face ID'nin güvenli ile iligili bilgiler paylaşan Apple, bu sistemin ne kadar güvenli olduğunu ve güvenlik için yapmış olduğu hamleleri açıkladı. İşte Face ID'nin güvenlik için devredışı kalacağı o yönergeler.

Face ID'yi devredışı bırakan güvenlik hamleleri

1- Face ID, iPhone X ilk açıldığında veya yeniden başlatıldığında devredışı kalacak.

2- iPhone X, 156 saat boyunca açık olup, kilidi açmak için şifre girilmediyse ve son 4 saat içerisinde Face ID kullanılmadıysa, Face ID devredışı kalacak.

3- iPhone X, iPhone'umu bul ile kilitlendiyse Face ID devredışı kalacak.

4- iPhone X 48 saatten uzun süre içerisinde açılmadıysa Face ID devredışı kalacak.

5- Yüz okuma işlemi 5 defadan fazla yanlış olursa Face ID devredışı kalacak.

6- iOS 11 ile gelen Acil Durum modu açıldığında ve ses düğmesi ve yan tuşa aynı anda 2 saniye basılı tutunca yine Face ID devredışı kalacak.