iPhone X'in pil süresi açıklandı!

iFixit ekibi iPhone X'in içerisini açtığında "L" şeklinde bir batarya tasarımının olduğunu ortaya çıkarmıştı. Farklı batarya tasarımı ile dikkat çeken iPhone X, 2,716 mAh kapasiteli pili ile akıllarda soru işaretinin oluşmasına neden olmuştu. iPhone 8 Plus'ın 2.691 mAh'lık bataryasından çok az daha büyük olan iPhone X bataryası, bugün nasıl bir performans sergilediğini gözler önüne serdi.

Yapılan testlere göre; iPhone X'in bataryası 8 saat 41 dakika dayanabiliyor. iPhone 8 Plus ise 10 saat 35 dakika ile hem iPhone X'i hem de 9 saat 34 dakika kullanım sunan LG V30'u geride bırakıyor. İşin en ilginç yanı ise 3.300 mAh kapasiteli Galaxy Note8'in 7 sat 50 dakika ile iPhone X'in gerisinde yer alması oluyor.

iPhone X, başarılı pil tüketimi performansını maalesef ki şarj süresinde gösteremiyor. iPhone X tam 189 dakikada şarj oluyor. Galaxy S8+ ise 99 dakika gibi neredeyse yarı yarıya daha az sürede şarj olarak rakibine üstünlük sağlıyor. Oldukça içler acısı olan 189 dakikalık sürenin, normal şarj ile test edildiğini belirtelim.

Eğer yaklaşık 400 TL'lik bir harcama yaparak iPhone X ile uyumlu hızlı şarj adaptörü ve kablosu alırsanız bu süreyi azaltma şansınız bulunuyor. 10. yıla özel iPhone yaptık deyip, 2017'de daha anca hızlı şarja geçen Apple'ın, kutu içeriğine hızlı şarj adaptörünü koymaması büyük bir eksiklik.

Aksesuar satmayı çok seven Apple, umarız artık rakiplerinden bir ders alır ve maliyeti 20 doları geçmeyen adaptörleri kutu içeriğine ekler.