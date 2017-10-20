iPhone X'in satış tahminleri düştü!

Apple'ın firma tarihinde ilk defa ütopik bir tasarım değişikliğine gitti iPhone X modeli, 3 Kasım tarihinde anavatanı Amerika'da satışa sunulacak. 999 dolar fiyatı ile dikkat çeken iPhone X'in, üretim sürecinde bir takım sorunlar yaşadığı dedikoduları kulaktan kulağa dolaşıyordu.

Apple gibi bir firmanın üretim sürecinde sorun yaşaması kabul edilemez bir durum olsa da, bu söylentiler iPhone X'ten olan beklentileri bir hayli aşağı çekmiş durumda. Apple'a yakınlığı ile bilinen KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, bugün iPhone X'in beklenen satış rakamalarında değişiklik yaptı.

Ming-Chi Kuo, iPhone X'in çıkışını gerçekleştirdiği 3 Kasım tarihinde toplamda 2 ila 3 milyon arasında bir satış rakamına ulaşacağını ve 2017'nin son çeyreğinde toplamda 25 ila 30 milyon arasında satış yapacağını açıkladı. Bu rakam, üretim sürecinde çıkan sorunlardan önce 30 ila 35 milyon ünite arasındaydı.

Üretim sürecindeki sorunlardan dolayı yaklaşık 5 milyon ünite daha az satacak olan iPhone X, yine de açıklanan analizlere göre 2018 yılında telefon pazarını tek başına domine eden telefon olacak.