iPhone X'in yeni canlı görüntüleri

Dün Apple iPhone X'in Canlı Duvar Kağıdını gösteren bir video yayınlayan Reddit kullanıcısı, bugünde iPhone X’in canlı görüntülerini yayınladı. Görüntülerde ekranı 30 Eylül tarihini gösteriyor ve görünüşe göre fotoğraflar geçen ayın sonlarında çekilmiş. İlk resim, telefonun kilit ekranını, çentikliğini, kulaklarını ve daha fazlasını gösteriyor. İkinci resim ana ekranı, üçüncü ve sonuncu resim ise telefonun arkasına odaklanıyor.



Burada birkaç şey belirtmek isteriz. Birincisi, kilit ekranının altında "Gizli ve Mülkiyet Hakkındak" bir sorumluluk reddi var. Bu, telefonda iOS sürümünün Apple'da kullanılan özel bir yapı olduğunu ve bu da "kullanan kişinin" bir Apple çalışanı olduğu anlamına gelebilir. Resmi gizlenen telefon numarası, büyük ihtimalle bir tür gizlilik sözleşmesini ihlal eden kişinin adını verecektir.



Apple, 27 Ekim'de iPhone X için ön siparişleri kabul etmeye başlayacak. Onuncu yıldönümü modeli 3 Kasım'da başlıyor. Apple’ın TrueDepth kamerası üretme konusunda sıkıntılar yaşadığı haberleri doğru ise ilk etapta iPhone X sınırlı miktarda mevcut olabilir. Geçtiğimiz hafta, bir finansal tel hizmeti, Apple'ın iPhone X üretimindeki getirisinin şu an % 10 olduğunu söyledi. Eğer bu bilgi doğruysa, üretilen birimlerin % 90'ı Apple'ın standartlarını karşılamakta başarısız oluyor demektir.



Aşağıda ve sonraki sayfalarda iPhone X'in üç yeni resmini inceleyebilirsiniz.