iPhone X'te yeni bir sorun!

Apple için 2017'nin pek iç açıcı geçtiğini söyleyemeyiz. Yazılım konusunda eline su döktürtmeyen Apple, iOS 11 ve macOS High Sierra ile birbirinden farklı sorunları kullanıcılara yansıtmış ve bu sorunları çözmek için üst üste güncellemeler yayınlamak zorunda kalmıştı.

Hatalarının büyük bir bölümünü telafi eden Cupertinolu firma, yazılımın yanında donanım konusunda da maalesef ki sorunlardan sorunlara imza atmaya başladı.

iPhone X ile yeni teknolojilere geçiş yapan Apple, Samsung'dan aldığı OLED ekranlarda büyük sorun yaşadı. OLED ekranların dezavantajlarını kapatamayan Apple, iPhone X'in ekranının renklerinde değişiklik olabileceğini bile belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise iPhone X ekranında yeşil bir şeridin belirdiği sorunları gündemi meşgul etmişti. Bugün ise bir sorun da ahize bölümünde ortaya çıktı.

iPhone X sahipleri telefonlarının ahizelerinde uğultu olduğunu ve sesin boğuk geldiğini dile getirmeye başladı. Aynı sorun hatırlayacağınız üzere iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ta da yaşanmış ancak güncellemeler ile ortadan kalkmıştı. Bakalım Apple, tarihinin belki de en sorunlu iPhone modeli için nasıl bir sorun giderme hamlesi yapacak?