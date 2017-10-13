iPhone X'te bildirimleri sadece telefonun sahibi görebilecek!

Apple, alışagelmiş iPhone tasarımını artık iPhone X ile geride bırakıyor. Barındırdığı özellikler ile geleceğin telefonu olarak isimlendirilen ve çoğu otorite tarafından Android telefonların 2.5 yıl ilerisinde olduğu söylenen iPhone X'in, güvenlik konusunda kullanıcılarını sevindirecek bir yenilik ile geleceği ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi iPhone X'te TrueDepth kamera sistemi yer alıyor. Bu sistem ile güvenlik konusunda Touch ID yerini yüz okuma teknolojisi olan Face ID'ye bıraktı. PhoneArena'nın bildirdiğine göre Face ID'nin çalışma prensibi güvenlik için yepyeni bir önlem ile gelecek. iPhone X'te kilit ekranına düşen bildirimleri sadece iPhone X'in sahibi görebilecek.

3. kişiler iPhone X'in ekranına baktığında maalesef ki bildirimlerin içeriğine ulaşamayacak. Bu sistem tahmin edebileceğiniz gibi Face ID ile çalışacak. iPhone X, sizin yüzünüzü algılamadığı zaman kendini koruma moduna alacak ve içeriklerinizi meraklı gözlerden gizleyecek.

Kullanıcı gizliliğine önem veren Apple'ın, iPhone X ile yapmış olduğu bu hamle büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor. Bakalım Face ID sayesinde önümüzdeki günlerde farklı yeniliklere şahitlik yapabilecek miyiz?