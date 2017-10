iPhone X'te uygulama geçişi nasıl olacak?

Apple'ın ana sayfa düğmesinin kaldırıldığı ilk iPhone'u olan iPhone X, 27 Ekim'de ön sipariş almaya başlayacak. İki diğer akıllı telefonla (iPhone 8 ve iPhone 8 Plus) birlikte duyurulmuş olsa da, Apple, premium özelliklere sahip iPhone X’i piyasaya sürmesi için biraz daha zamana ihtiyaç duyuyordu.

Apple, iPhone X ile ilgili bazı ayrıntıları açıklamış olmasına rağmen, telefonun resmi sunumu sırasında ele alınmayan pek çok şey var. Bu nedenle bugünlerde iPhone X ile ilgili neredeyse her şey sıcak bir konudur.

Daha önce Apple'ın kampüsünde iPhone X'u gösteren YouTube videosunu görmüş olabilirsiniz. Apple'ın yaklaşmakta olan amiral gemisinin özel bir özelliğini, yani iPhone X'in uygulamalar arasındaki geçiş biçimini gösteren başka bir video kaydı daha var.

