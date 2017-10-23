iPhone X'te uygulamalar nasıl görünecek?

Apple, ilk defa çerçevesiz ekrana iPhone X ile geçiş yapıyor. iPhone 4s'ten iPhone 5'e geçerken uygulamaların çözünürlüklerinde yaşanan sorunların iPhone X'te de yaşanması bekleniyordu. Bugün bu beklentiler gelen sızıntılar ile resmen doğrulandı.

iPhone X'i satışa sunulmadan önce ele geçiren bir kullanıcı, Instagram uygulamasının iPhone X'te nasıl görüneceğini video ile ortaya çıkardı. iPhone X'in üst bölümünde yer alan çentiğin (notch) uygulamalarda nasıl bir soruna yol açacağı zaten üç aşağı beş yukarı biliyordu.

Daha iPhone X için güncellenmemiş Instagram uygulaması da bu çentik yüzünden ölçeklendirme sorunları yaşıyor ve yazıların iç içe girmesine neden oluyor.

Bu ölçeklendirme sorununun iPhone X'in ilk çıkışında çoğu uygulamada yaşanacağını belirtelim. Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp gibi popüler uygulamalar ilk gün güncellenecektir. Ancak diğer uygulamaların iPhone X'te düzgün görünmesi için tüm yük uygulamala geliştiricilerinde olacak.

iPhone'da uzun süredir kullandığınız bir uygulama varsa ve geliştirici uzun süredir bu uygulamayı güncellemiyorsa, iPhone X'e geçmeden önce düşünmenizde fayda var. Özellikle iPhone'da sürekli oyun oynayanlar için iPhone X'in, şu anlık mantıklı bir seçim olmadığını söyleyebiliriz.