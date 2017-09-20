Touch ID, iPhone'da tarih olabilir!

KGI Securities, bugün Apple'ın biyometrik teknolojilerinin geleceğini, özellikle de 2018 yılında tanıtılacak olan iPhone modellerini analiz eden bir raporla ortaya koyuyor. Apple'a yakınlığı ile bilinen KGI analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın Touch ID'yi ekran yüzeyine entegre etmekte zorlandığını bu yüzden Cupertinolu şirketin Face ID'ye daha fazla yatırım yapacağını söylüyor.

Ming-Chi Kuo, iPhone X'in satışa sunulmasının ardından; eğer Face ID kullanıcılar tarafından olumlu karşılanırsa, Apple'ın artık Touch ID'yi tarihin tozlu raflarına kaldıracağını ve yoluna Face ID ile devam edeceğini dile getiriyor. Ancak Face ID, Touch ID'ye göre daha fazla maliyet demek.

Çünkü Face ID, TrueDepth adı verilen sistemi ile çalışıyor. TrueDepth'in sağlıklı bir şekilde çalışması için iki adet ön kameranın kullanılması şart. Apple, bu maliyete rağmen Face ID sevilirse yoluna bu sistem ile devam edecek. Eğer Face ID sevilmezse Apple'ın işi çok zor.

Panelin yüzeyine Touch ID'yi entegre etmek şimdilik Face ID'ye göre daha yüksek maliyetli bir sistem olarak gösteriliyor. Kullanıcı şikayetlerine önem veren Apple, Face ID'nin sevilmemesi durumunda 999 doları geçen fiyata sahip ekrana entegreli Touch ID'li iPhone 11 karşımıza çıkabilir.