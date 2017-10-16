iPhone X'ten daha pahalı olan kılıf!

Apple, tarihinin en pahalı telefonu olan iPhone X'i 3 Kasım tarihinde 999 dolara Amerika'da satışa sunacak. Türkiye'de 6.099 TL'ye satılacak olan iPhone X için şimdiden kılıflar üretilmeye başlandı. Bu kılıfların fiyatları 5 ila 100 dolar arasında değişirken, bugün tanıtılan bir iPhone X kılıfı, tüm ezberleri bozdu.

Titanyum kaplı iPhone X kılıfı tam 1.295 dolar fiyat etiketine sahip. Bumper yani iPhone X'in sadece yan ve alt bölümlerini koruyan bu kılıfın 24 karat altın ile kaplı olduğunu belirtelim. Telefonu korumaktan çok lüks için tercih edilecek olan Advent for iPhone X kılıfları ön siparişe sunulmuş durumda. Kılıfların satışa sunulacağı tarih ise Kasım ayı içerisinde gösteriliyor.

Bu markanın iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için de kılıf ürettiğini ve bu kılıfların da fiyat olarak 800 dolardan fazla olduğunu belirtelim. iPhone X'i 6.099 TL verip satın aldıktan sonra kılıfa da bu kadar parayı verir miydiniz?