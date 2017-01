iPhone zammı geldi! Fiyatlar uçtu!

Apple'ın kurdaki dalgalanmadan dolayı zam yapabileceğini Türkiye'de ilk kez Kasım 2016'da sizlerle paylaşmıştık. Apple, kurun anlık çalkalanmadan mı yükseldiğini araştırmak için bu zamana kadar beklemişti. Ancak kurun düşmemesi firmayı iPhone modellerine zam yapmaya zorladı. Peki, zamlı iPhone fiyatları ne kadar oldu?

Apple'ın amiral gemisi modeli iPhone 7 32 GB fiyatı zamdan önce 3.249 TL idi. iPhone 7 Plus 32 GB modeli ise 3.799 TL fiyatı etiketine sahipti. Bu modellere tam 550 TL ile 650 TL arası zam geldi. Zamdan sonra iPhone 7 Plus fiyatı neredeyse MacBook fiyatına yaklaştı.

Zamdan sonra iPhone fiyatları!

iPhone 7 32 GB fiyatı 3.799 TL, iPhone 7 128 GB fiyatı 4.299 TL ve iPhone 7 256 GB fiyatı 4.799 TL oldu.

iPhone 7 Plus 32 GB fiyatı 4.449 TL, iPhone 7 Plus 128 GB fiyatı 4.949 TL ve iPhone 7 Plus 256 GB fiyatı 5.449 TL oldu.

iPhone 6s 32 GB fiyatı 3.199 TL, iPhone 6s 128 GB fiyatı 3.699 TL oldu.

iPhone 6s Plus 32 GB fiyatı 3.699 TL, iPhone 6s Plus 128 GB fiyatı 4.199 TL oldu.

iPhone SE 16 GB fiyatı 2.399 TL ve iPhone SE 64 GB fiyatı 2.649 TL oldu.

Geçtiğimiz yıllarda yaşadıklarımızı göz önünde bulundurursak Apple'ın kur düşse bile fiyatları geri çekmeyeceğini düşünüyoruz. Artık iPhone 7s'in fiyatı 4.199 TL'den ve iPhone 7s Plus'ın fiyatı ise 4.899 TL'den açılır. Bakalım Apple, agresif fiyatlandırma politikasından ne zaman vazgeçecek?