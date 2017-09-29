iPhone'a FM Radyo özelliği gelebilir!

Piyasada bulunan akıllı telefonların çoğunda FM Radyo için çip olduğunu ancak üreticilerin bu çipi aktif etmediğini biliyor muydunuz? Çünkü telefon üreticileri bu çipi aktif etmeyerek, kullanıcıları çevrimiçi müzik servislerine yönlendiriyordu. Ancak Federal İletişim Komisyonu bu duruma iPhone'da bir son vermek için kolları sıvadı.

Federal İletişim Komisyonu, Apple'dan; iPhone'da yer alan FM Radyo çipini aktif etmesini istedi. Önümüzdeki süreçte sunulacak olan güncellemeler ile aktif edilmesini isteyen FCC, bu isteği için çok haklı bir sebep de gösteriyor.

FCC'ye göre; doğal afetler sırasında baz istasyonlarının hasar görmesi veya çok fazla yoğunluktan dolayı kullanılmaması durumda, FM Radyo eski teknoloji olmasına rağmen hala güvenli bir iletişim aracı oluyor.

Doğal afetlerin açtığı yaraları sarmak için bağışlar toplayan Apple'ın, FCC'nin mantıklı isteğini kabul edip etmeyeceği bilinmiyor. Apple'ın hali hazırda Beats 1 Radio özelliği Müzik uygulamasında yer alıyor. Ancak Beats 1 Radio sadece internet üzerinden kullanılıyor. Apple, ücretli olarak sunduğu bu hizmeti ücretsiz olan FM Radyo özelliği ile değiştirip değiştirmeyeceği meçhul.