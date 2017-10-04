iPhone'a ikinci ekran sunan Oaxis InkCase Türkiye'de!

Gençpa Teknoloji, yenilikçi ürünleriyle tüketici elektroniği alanında lider, dünyanın pek çok prestijli ürün tasarım ödülüne sahip Oaxis’in dijital akıllı kılıfı InkCase i7’yi Türkiye’ye getirdi. iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7 ve iPhone 8’i destekleyen InkCase i7, şimdiye kadar üretilen en akıllı, ince ve hafif cep telefonu kılıfı olma özelliği taşıyor.

InkCase i7, ‘Kişiselleştirilebilir Duvar Kağıdı’ ile en iyi anıları sürekli göz önünde tutarken, ‘Canlı Bilgilendirme Merkezi’ ile kullanıcıları gün boyu bilgilendiriyor. Bluetooth bağlantısı ile donatılmış olan InkCase i7’ye; takvimler, yapılacak olan işlerin listesi, görseller, hava durumu, fitness uygulaması ve haberler gibi birçok uygulama eklenebiliyor.

Kullanıcılar InkCase i7 ile bu uygulamaları iPhone'un arkasında görüntüleyerek günlük işlerini kolayca planlarken, yaklaşan etkinliklerden de haberdar oluyor. InkCase i7, Gençpa Teknoloji satış noktaları ve Gepasite.com’da 499 TL’den satışa sunuluyor.

InkCase i7 sunduğu ‘BubblePro Akıllı Teknolojisi’ ile iPhone’u düşmelere ve darbelere karşı maksimum oranda koruyor. En yeni teknolojiyi sunan mikro dokular, kilitlenerek kılıfın her zaman dayanıklı olmasını sağlıyor. Düşme etkisi, mikro dokular tarafından emilirken, kılıfın tamamına yayılarak iPhone’u koruyor.

InkCase i7, 4.1mm kalınlığı ve 62g ağırlığıyla dünyadaki en ince ve hafif e-Kitap okuyucusudur. InkCase i7 ayrıca 4.3"’lik çizilmeye karşı dayanıklı ekranı ve 480*800 (217dpi) çözünürlüğün sunduğu parlak ve keskin metinlerle mükemmel bir okuma deneyimi de sağlıyor. Sadece ekran yenilenirken minimum düzeyde enerji tüketen InkCase i7; ekranda bir resim ya da metin ayarlandıktan sonra neredeyse hiç enerji tüketmiyor.

InkCase i7’nin Teknik Özellikleri

iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7 ve iPhone 8’i destekler

4.3’’ E-Mürekkep Ekran

Çözünürlük: 480 x 800 (217dpi)

Şarj edilebilir Lityum Polimer

Boyut: 140.7 x 69.5 x 11 mm

Ağırlık: 62g

1 hassas, 3 dokunmatik tuş

Bluetooth 4.0 BLE

9H sertlik derecesine sahip ekran

Pil: 460 mAh

Darbelere ve düşmelere karşı dayanıklı tasarım