iPhone'da yeni fotoğraf ve video formatına nasıl geçilir?

Apple, iOS 11 güncellemesi ile iPhone 6s ve sonrası modellerine yeni fotoğraf ve video formatlarını ekledi. High Efficiency Image Format (HEIF) ve High Efficiency Video Format (HEVC) adındaki bu formatlar sayesinde, kaliten ödün vermeden fotoğraf ve videolar sıkıştırılıyor ve depolama alanında tasarruf sağlanıyor.

Ancak bu formatlar kullanıcıya ön tanımlı olarak sunulmuyor. Peki, iOS 11'in yeni fotoğraf ve video formatlarına nasıl geçeceksiniz?

HEIF ve HEVC formatlarını kullanmak için; Ayarlar>Kamera>Biçimler bölümünden Yüksek Verimlilik seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor. Bu seçeneğin iPhone 6s ve sonrası iPhone modellerinde yer aldığını belirtelim.

Yaptığımız testler sonucunda yeni formatların çok daha az yer kapladığını gözlemledik. Örnek vermek gerekirse; standart formatla çekilen fotoğraf 3.5 MB yer kaplıyorken, yeni formatlar ile çekilen fotoğraf 800 KB yer kapladı.

Yerden tasarruf ederken, kalitede gözle görünmeyecek kadar bir düşüş olduğunu ancak fotoğraf düzenlemeyecekseniz bunun sorun yaratmadığını belirtelim.