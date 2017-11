iPhone'dan mesajla para gönderme dönemi başladı!

iOS 11.2 için çalışmalarına devam eden Apple, bugün karşımıza herkesin yükleyebileceği iOS 11.2 Public Beta 2 güncellemesi ile çıktı. Sorunların düzeltilip performans iyileştirmelerinin yapıldığı iOS 11.2 Public Beta 2 ile iMessage üzerinden para gönderme özelliği de aktif hale geldi.

Apple Pay, mesajlara geldi!

Apple'ın mobil ödeme sistemi olan Apple Pay ile artık iMessage üzerinden para gönderebiliyorsunuz. Ancak bu özellik şimdilik Apple Pay'ın geçerli olduğu ülkelerde kullanılabiliyor. 2018 yılı içerisinde Türkiye'de kullanıma sunulmasını beklediğimiz Apple Pay, bu yeni özelliği sayesinde rakiplerin bir adım önüne geçiyor.

iMessage üzerinden Apple Pay ile para göndermek için stickerların yer aldığı bölümde Apple Pay simgesine tıklamanız ve göndermek istediğiniz tutarı girmeniz gerekiyor. Daha sonra Apple ID'nize kayıtlı kredi kartınızdan Touch ID veya Face ID'yi kullanarak karşı tarafa para transferi yapabiliyorsunuz.

iOS 11.2 Public Beta 2 nasıl yüklenir?

1.Adım: Buraya iPhone veya iPad'iniz üzerinden tıkladıktan sonra Apple ID'nizi girmeniz gerekiyor.

2.Adım: Apple ID'niz ile giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında "Download Profile" seçeneği yer alacak. Buna tıklayın ve profili iPhone veya iPad'e yükleyin.

4.Adım: Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacak.

5.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11.1 Public Beta 2 güncellemesini yükleyebilirsiniz.

iOS 11.2 Public Beta 2 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.