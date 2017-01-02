iPhone'ları artık robotlar üretebilir

Foxconn Otomasyon Teknoloji Geliştirme Komitesi genel müdürü Dai Jia-peng’in açıklamasına göre, iPhone üretiminin gerçekleştiği fabrikalar üç aşamalı olarak tamamen otomatikleştirilmek istiyor.

İlk adım insan işçilerinin tehlikeli olarak görülen görevlerde veya insanların yapmak istemediği işlerde robotlarla değiştirilmesi olacak.

İkinci aşama ise, gerçekte kullanılan robot sayısını azaltmak için montaj hatlarını otomatikleştirmek olacak. Üçüncü ve son aşama yürürlüğe girinceye kadar, fabrikaların insani katılımı çok az olacak. İnsanlar lojistik, test ve muayene ve üretim gibi işleri yapacak. Foxconn fabrikalarının bazıları zaten şu anda ikinci ve üçüncü aşamada.

Foxconnda, halihazırda kendi ürettiği 40,000 Foxbot'u bünyesinde bulunduruyor. Onlardan 10,000'i her yıl Foxconn tarafından inşa edilebilir. Dai, robot çalışanlarının kullanımı artsa da, insanların yerine geçemeyeceklerini söylüyor.

Çünkü robotların aksine insanlar, görevlerini nasıl değiştirebileceklerini hızlı bir şekilde öğrenebiliyorlar. Robotların yeni bir işi öğrenmesi için her zaman yeniden programlanması gerekiyor.



Şu anda Foxconn'un tamamen otomatikleştirilmiş 10 montaj hattı bulunuyor. Bu hatlar LCD monitörler, PC'ler ve hepsi-bir arada aygıtların üretimini yapıyor.

Foxconn'un iPhone'ların tamamını veya bir kısmını inşa etmek için robotları kullanmayı planladığına dair herhangi kesin bir bilgi yok. Ancak, iPhone modellerinin Foxconn tarafından üretildiği düşünüldüğünde çok düşük bir ihtimal de sayılmaz.