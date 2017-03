Apple iPhone'u Androidli yapan kılıf!

Kickstarter projesi "Eye" 95,000 $ hedefini geçti. Apple iPhone kılıfı olarak piyasaya çıkacak olan proje, 32 gün içerisinde 97.000 doları aştı. Peki bir iPhone kılıfı neden bu kadar çok ilgi gördü? Bu kılıf bildikerinizden oldukça farklı. Kılıfın arkasında ayrı bir ekran ve Android akıllı telefonu bulunuyor. iPhone'un hoparlörleri, kameraları ve mikrofonu, kasanın arka tarafındaki yapışık ikizi ile paylaşılırken, Android telefonun "Eye" ile birlikte gelen diğer her kısmı, iOS ile çalışan donanımlardan tamamen ayrı.





Arka ekranda, 1080 x 1920 (FHD) çözünürlüğe sahip 5 inç AMOLED ekran bulunuyor. Ekstra telefon, Android 7.1 işletim sistemi tarafından destekleniyor. Sekiz çekirdekli bir CPU ve Mali-T880 MP2 900MHz GPU'lu Helio P20 yonga seti bulunuyor. Her zaman açık bir ekran, kablosuz şarj desteği ve 2800mAh pil bulunan yapışık telefonun özellikleri arasında 3GB RAM, 16GB dahili depolama, 256GB kapasiteli microSD yuvası, çift SIM yuvası, NFC yetenekleri ve 3,5 mm kulaklık girişi sunuyor. "Eye" kılıf iki boyutta mevcut ve biri Apple iPhone 6 , Apple iPhone 6s ve Apple iPhone 7'ye uygun olarak geliştirilmiş . Daha büyük boyutu ise Apple iPhone 6 Plus , Apple iPhone 6s Plus ve Apple iPhone 7 Plus ile uyum sağlıyor.

Kılıfı şimdiden sipariş verenler 129 dolar ödeyecekler. Satışa sunulmadan bir ay önce almak isteyenler ise 20 dolar fazla ödeyecek. Kılıfın perakende satış fiyatı 229 dolar olacak.

Aşağıda kılıfı anlatan videoları izleyebilirsiniz.