iPhone'u kullanılmaz hale getiren yeni mesaj ortaya çıktı!

iPhone'un başı iOS 9'dan bu zamana kadar farklı kodlar ile yazılmış mesajlar ile dertte. Apple, güncellemeler ile bu sorunu çözdüğünü söylese de zaman içerisinde yine iPhone'u kullanılmaz hale getiren mesaj kodları ortaya çıkmaya başladı. Geçen ay iPhone'un mesajlar uygulamasını kitleyen mesajdan sonra şimdi de iPhone'un tüm fonksiyonlarını kullanılmaz hale getiren mesaj ortaya çıktı.

Emoji ile gönderilen bu mesaj, karşı tarafa iletildiğinde ve açıldığında, iPhone kitleniyor ve dokunmatik ekran çalışmaz hale geliyor. iPhone, sistemi itibari ile donduğunun farkına varıp 3 dakika içerisinde kendini yeniden başlatıyor. Ancak mesajlar uygulamasına girdiğinizde sorun tekrardan ortaya çıkıyor.

Bu sorunu çözmek için ise tek bir yöntem bulunuyor. Eğer bu sorun ile karşılaşırsanız aşağıdaki adımları uygulamanız gerekiyor.

1. Adım: Safari'yi açın ve vincedes3.com/save.html adresine gidin.

2. Adım: Mesajlar uygulamasına geçmek için sitedeki iletişim bölümünden Aç'ı seçin.

3. Adım: Bu bölümde iCloud Drive'a bir dosya indirmenizi isteyecek. İndir seçeneği ile dosyayı indirin.

4. Adım: Dosya indikten sonra iCloud Drive'a girip dosyayı paylaş seçeneği ile açın ve bu ekranda mesajları seçin.

5. Adım: Dosyayı mesajlar ile açtığınızda mesajlar uygulaması düzelecek. Bu sırada tüm mesajları silmeniz gerekecek.