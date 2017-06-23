iPhone'un depolama alanı neden çabuk doluyor?

Akıllı telefon sahipliği söz konusu olduğunda, depolama alanının tükenmesinden çok daha sinir bozucu bir şey yoktur. Birkaç eski fotoğrafınızı ya da hiç kullanmadığınız bir uygulamayı sileceksiniz ve yeni bir şeyler koymaya çalıştığınızda telefonunuzun dolmaması için bir temizlik çılgınlığına gideceksiniz.

Peki, bu sorunla daha önce alıştığınıza göre daha sık karşılaştığınızı hissetmeye başlıyor musunuz? Muhtemelen iPhone'unuzdaki depolama alanı önceki zamanlara göre daha çabuk doluyor.

Mobil analitik şirketi Sensor Tower'a göre, en çok yüklenen iOS uygulamaları, 2013'e göre ortalama 12 kat daha büyük. Örneğin, App Store'daki en popüler on uygulamalardan biri olan Snapchat, 2013'te sadece 4 MB'lık indirme boyutuna sahipken, dört yıl sonra telefonunuzda 203 MB yük taşıyor. Ancak yine de, bu 51 kat artış, Snapchat'ı en büyük uygulamayı yapmıyor.

Telefonunuzda en fazla alanı kaplayan popüler uygulama onuru şu an için 388 MB saat hızındaki Facebook'a ait. Mayıs 2013'e geri döndüğümüzde ise sadece 32 MB boş alan gerekiyordu. Aslında, geçen Eylül ayında tek bir güncelleme, Facebook uygulamasının boyutunu 100 MB arttırdı.

Yalnızca Snapchat, Gmail ve YouTube gibi popüler sosyal ve verimlilik uygulamaları suçlu değil. Oyunların boyutu da arttı ve hatta 2013'te 48 MB'den 223 MB'a yükselen Candy Crush Saga gibi nispeten basit oyunlar mevcut. Ancak sadece oyun güncellemeleri değil, genel olarak oyunların büyüklüğü de etkiliyor ve Injustice 2 gibi grafik açısından yoğun oyunlar tek başlarına 1 GB veya daha fazla alan kaplayabiliyor.

Neyse ki, Apple bu sorunla başa çıkmak için yeni özellikler ve işlevler uyguluyor. iOS 11'in piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple, fotoğrafların ve videoların dosya boyutunu kesecek yeni bir format sunacak. Buna ek olarak, iPhone'unuz aylarca kullanılmayan uygulamaların kaldırılmasını önerirken, kullanıcılara bunları boşaltma seçeneği sunacak. Ayarları ve tercihleri ​​koruyun, ancak gerçek uygulamayı kaldırın. Bu şekilde, geri istiyorlarsa, bıraktıkları yerden devam edebilirler.