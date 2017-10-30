iPhone'un malzeme kalitesinden ödün verilecek mi?

Apple'ın, iPhone X'i 999 dolara satmasındaki en büyük neden olarak Face ID kameranın çalışması için gerekli olan TrueDepth kamera gösterilmişti.

Analistler, 2018 yılında tanıtılacak olan iPhone modellerinde artık Touch ID'nin olmayacağını ve Apple'ın yoluna Face ID ile devam edeceğini dile getirmişti. Analistlere göre 2018'deki iPhone modelinde TrueDepth kameranının malzeme kalitesinden ödün verilecek ve iPhone daha uygun fiyatlı olacaktı.

Bugün ise Apple'a yakınlığı ile bilinen KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo tüm bu iddiaları yalanladı. Ming-Chi Kuo'ya göre; 2018'deki iPhone modellerinde TrueDepth kameranın kalitesinden ödün verilmeyecek ve Face ID'nin doğruluğu azalmayacak.

Ming-Chi Kuo; 2018'deki iPhone modelinin fiyatı OLED ekranın daha uygun fiyata temin edilmesi ile ucuzlayabileceğini düşünüyor.

Ming-Chi Kuo ayrıca; seneye tanıtılacak olan iPad modellerinde de TrueDepth kameranın yer alacağını söylüyor. iSight kamera teknolojisini uzun yıllar kulanan Apple, şimdi de yeni gözdesi olarak TrueDepth'i seçecek gibi görünüyor.

Ön siparişe sunulduğunda 30 dakika içerisinde stokları tükenen ve karaborsaya düşen iPhone X'in, Ocak veya Şubat aylarında Türkiye'de satışa sunulması bekliyoruz.