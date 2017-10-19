iPhone'un popüler kamera uygulaması Halide güncellendi!

iPhone'un kamerası, dünya üzerinde en çok tercih edilen mobil kameralar arasında yer alıyor. Ancak iPhone'un kamerası iOS işletim sisteminden dolayı kullanıcılara ince ayar yapma imkanı maalesef ki sunmuyor. Eski Apple mühendisi tarafından geliştirilen Halide isimli uygulama, iPhone'un kamera uygulamasındaki tüm eksiklikleri kapatıyor ve üzerine yeni özellikler sunuyordu.

Halide uygulaması bugün iOS 11 ve iPhone 7/8 Plus için bir güncelleme aldı. RAW formatında fotoğraf çeken Halide, yeni güncelleme ile HEIC formatına kavuşuyor. 3.5 MB olan JPEG fotoğrafın, HEIC formatı ile 800 KB'a kadar düştüğünü ancak kalite kaybı yaşanmadığını belirtelim.

Halide'nin yeni güncellemesi ile iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus modellerinde yer alan Depth efekti de uygulamaya ekleniyor. Artık Halide ile portre fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Ancak bu modda RAW çekimi yapamıyor ve ayarları el ile ayarlayamıyorsunuz.

Portre modu dışında Halide ile ISO ve enstantane ayarlarını yapabileceğinizi ve odaklama işlemini manuel olarak gerçekleştirebileceğinizi belirtelim. App Store'da 4.99 dolara satılan Halide uygulamasını buradan indirebilirsiniz.