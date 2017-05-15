İptal edilen BlackBerry Ontario'nun ilk görüntüleri

Üreticiler telefonlarını piyasaya sürmeden önce prototipleri üzerinde çalışmalar yaparak nihai ürünün tasarım ve özelliklerini ortaya çıkarırlar. Üreticilerinin test ettiği prototiplerden bazıları sonradan ortaya çıkabiliyor. BlackBerry artık telefon yapmıyor ancak, üç yıl önce Kanada şirketi akıllı telefon pazarında bir dönüş denemiş.



BlackBerry'nin pazara girmek için test ettiği cihazlardan biri "Ontario" idi. Akıllı telefon hakkındaki ilk bilgiler, yaklaşık üç yıl önce, BlackBerry Passport hakkında konuşulduğu zamanlarda sızdırıldı.





BlackBerry Ontario'nun Qualcomm Snapdragon 800 işlemci, 2GB RAM ve yepyeni BlackBerry 10.3 işletim sistemini piyasaya sürmesi gerekiyordu. 2014 yılında Ontario yerine BlackBerry'nin yeni amiral gemisi Z30 tanıtıldı.



BlackBerry Pasaport, 2014 yılı sonbaharında piyasaya çıktı ve maalesef, Ontario gün ışığını hiç görmedi. BlackBerry Ontario’nun resimleri sızdırıldı ve tam dokunmatik akıllı telefon, Passport'un aksine tam QWERTY klavye ile geldi.