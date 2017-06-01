İptal edilen Lumia 960'ın resimleri sızdırıldı

Microsoft akıllı telefon pazarında çok fazla tutunamadı ve şirket, Nokia'nın akıllı telefon bölümünü alarak büyük bir hata yaptı. Şirketin akıllı telefonlar için tamamen yeni bir vizyon bulmaya çalıştığı ve bu da zaman alacağına inanılıyor. Kısa süre önce piyasaya sürülmemiş Lumia akıllı telefonların fotoğraflarını gördük ve şimdi Lumia 960 amiral gemisi akıllı telefonun fotoğrafları sızdırılmış durumda.

Microsoft şimdiye kadar bu akıllı telefonu piyasaya sürseydi, Microsoft'un ürettiği en iyi akıllı telefonlardan biri olan Lumia 950 amiral gemisinin halefi olacağı düşünülüyor.

Lumia 950’nin halefi olarak hazırlanan ama piyasaya sürülmeyen telefonun teknik özellikleri bilinmiyor ancak prototip, Quad HD ekranlı bir Snapdragon 820 işlemciye sahip.

Microsoft, yakın zamanda bir tüketici cihazı olarak bu modeli piyasaya sürecek olmasa da, bir rapor bu cihazın hala Windows 10 Mobile geliştirmek için bir mühendislik prototipi olarak Microsoft'un içinde kullanıldığını söylüyor.