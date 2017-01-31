İran menşeili uygulamalar App Store'dan silindi!

İran’ın en büyük E-ticaret platformu DigiKala’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda İran merkezli uygulama App Store’den kaldırıldı. İran merkezli uygulamaların App Store’dan kaldırılma nedeni ise şimdilik bilinmiyor. TechRasa'ya göre, Apple'ın böyle bir karar almasının altında uluslararası ticaret yasalarından kaynaklanan kısıtlamalar yatıyor olabilir.

App Store'a uygulama yüklemeye çalışan İranlı geliştiriciler şu mesaj ile karşılaşıyor;

Ne yazık ki, İran bölgesinde erişilebilen bir App Store bulunmuyor. İran merkezli şirketler ve kuruluşlarla ait uygulamalar, İran’a yönelik yaptırımlara aykırı oldukları için App Store’da yer alamıyor. Uluslararası ticaret yasalarının revize edilmesinin ardından başvurunuzu yeniden teslim etmenizi öneriyoruz.

Bu yasağın ne kadar süreceğini, ne tür sonuçlar doğuracağını ve bu olaya İran'ın ne cevap vereceğini ilerleyen günlerde göreceğiz.