İş Bankası çocuklara dijital kumbara veriyor!

Türkiye İş Bankası, teknolojik yeniliklerini sürdürüyor. Türkiye İş Bankası, nesillerdir çocukların severek kullandığı kumbarayı, 18 yaşından küçüklerin dijital yoldan da para biriktirmesine olanak sağlayacak şekilde Dijital Kumbara olarak hizmete sunuyor. Dijital Kumbara’yı, İşCep kullanan İş Bankası müşterileri şubelere başvurarak çocukları için alabiliyor. Dijital Kumbara’nın kullanılmaya başlanması için İşCep kullanıcısı velilerin çocukları adına vadesiz TL hesabı ve vadeli kumbara hesabı açması yeterli.

İşCep içerisindeki Dijital Kumbara menüsü ile cep telefonunun bluetooth özelliği sayesinde Dijital Kumbara’ya anında para gönderilebiliyor. İşCep’ten Dijital Kumbara menüsüne giren İş Bankası müşterileri, telefonlarının bluetooth özelliği ile yakınındaki kumbaraları görebiliyor, para göndermek istedikleri kumbarayı seçip istedikleri tutarı Dijital Kumbara’ya gönderebiliyor. İşCep’ten gönderilen para, Dijital Kumbara’nın ekranında görüntüleniyor.

Dijital Kumbara sahibi çocuklar, istedikleri zaman kumbaranın dijital ekranından birikimlerini takip edebiliyor. Hatta birikim hedefi de tanımlanabilen Dijital Kumbara’nın ekranından biriktirdikleri tutarı görebiliyorlar. Dijital Kumbara, çocukların ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış olan bu deneyimi ile küçük yaştan tasarruf alışkanlığı kazanılmasında önemli rol oynayacak.