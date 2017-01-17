IŞİD, drone ile bomba yağdırıyor!

IŞİD'in 2014 yılında işgal ettiği Musul'dan çıkarmak için Irak Güvenlik Kuvvetleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Çatışmaların sürdüğü bugünlerde IŞİD'in teknolojiyi nasıl kullanarak Irak Güvenlik Kuvvetlerine karşılık verdiği ortaya çıktı.

Yayınlanan son görsellere göre IŞİD'in Irak Güvenlik Kuvvetleri'ne karşı atağında drone kullandığı açıkça görünüyor. Drone yardımı ile güvenlik kuvvetlerinin üzerine el bombası bırakan terör örgütü IŞİD'in, piyasada hali hazırda satılan drone'ları kullanması ise dikkat çekti.

Bombacı drone olarak adlandırılan bu drone'lar, güvenlik kuvvetleri için büyük tehdit teşkil ediyor. Şimdilik el bombası atan drone'ların ilerleyen dönemlerde kimyasal saldırılarda kullanılma ihtimali üzerinde duran yetkililer, böyle bir durum için hazırlık yapacaklarını belirtiyor.

Her zehrin bir panzehri vardır mantığı ile yaklaşıldığında drone savarların ne kadar gerekli olduğu bu konu ile bir kez daha gündeme gelmiş bulunuyor. Drone'lara karşı ya yetenekli keskin nişancılar yetiştirilecek ya da drone savarlar ile bu tehdit ortadan kaldırılmaya çalışılacak.