İşte 2016 yılının en kolay ve en zor onarılabilen akıllı telefonları!

Son model cihazları parçalayarak inceleyen ifixit, yıllar boyunca telefon ve tablet gibi teknolojik cihazları parçalayarak onarımı hakkında puanlar verdi. En iyi iPhone ve Galaxy telefonları da parçalayan ekip, telefonların onarılabilirliği konusunda da ipuçları verdi.

Peki 2016 yılında ifixit ekibi tarafından parçalara ayrılan ve onarılma konusunda en iyi ve en kötü telefonlar hangisi biliyor musunuz?

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bunun cevabını bulabilir ve onarılma konusunda en iyi ve en kötü telefonları inceleyebilirsiniz.

2016’nın en tamir edilebilir telefonu: LG G5

LG G5 – Tamir edilebilirlik puanı: 10 üzerinden 8

Çok fazla yapıştırıcı kullanmadan birkaç vida ile monte edilen LG G5’in onarımı da oldukça kolay. Ayrıca telefonun ekran aksamı sigortalı ve kırıldığında şirket değiştirmek zorunda.