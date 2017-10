İşte 2017 yılının en çok satan akıllı telefonu!

IHS Markit'e göre, Apple iPhone 7, 2017 yılının ilk yarısında dünya çapında en çok satan akıllı telefon oldu. Apple iPhone 7 Plus'ın ardından, üçüncülüğü Samsung Galaxy Grand Prime Plus izledi. 2015'in Apple iPhone 6s modeli dördüncü, Samsung Galaxy S8 ise beşinci sırada yer aldı. Samsung Galaxy S8+ altıncı sırada kaldı.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, en iyi iki noktada yer alsa da, geçen yılın ilk yarısında iPhone 6s ve iPhone 6s Plus tarafından yapılan sevkiyat sayısına kıyasla daha düşüktü. iPhone 6, iPhone 6s ve iPhone 7, sırasıyla 2015, 2016 ve 2017 yılının ilk yarısında en popüler telefonlarken, her telefon için pazar payı % 10'dan % 7'ye ve ardından bu yıl % 5'e geriledi.

Belirttiğimiz gibi, Samsung Galaxy S8+ bu yıl altıncı sırada yer aldı. Bu, 2016 yılının ilk yarısı için Samsung Galaxy S7 Edge’in dördüncü sıralamasına kıyasla daha geri ve IHS, bunun Samsung’un amiral gemisi modelleri için geç lansmanının bir sonucu olabileceğini söyledi. Galaxy S8 ve Galaxy S8+, bu yıl Nisan ayında yani her zamankinden bir ay sonra tanıtılmıştı. Genel olarak, IHS Markit, Galaxy S8 / S8+ satışlarının geçen sene Galaxy S7 / S7 tarafından elde edilen ilk yarıyı geçemediğini belirtti.

2017 yılının ilk yarısında ilk on akıllı telefonda beş adet Samsung akıllı telefon, dört adet Apple telefon ve Oppo tarafından yapılan bir telefon vardı.