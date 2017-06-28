İşte 2017'nin ödüllü iPhone fotoğrafları!

Her yıl düzenlenen iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri bizi etkilemeye devam ediyor. Bu yarışmanın vurguladığı bazı çekimler gerçekten ustaca yapılmış ve bir telefonla çekilmiş gibi durmuyor.

Artık 2017 iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu ve bu görüntülerin birçoğu görsel olmakla kalmayıp aynı zamanda anlatılacak bir hikayeye sahipler.

Büyük ödüllü yarışmacı, Irak'ta bir petrol kuyusunun arka planında, Sebastiano Tomada'nın birçok şeyi düşünmesini sağlayacak bir oğlan ve bir kızı gösteriyor.

Ödül alan iPhone fotoğraflarına aşağıda ve sonraki sayfalarda bir gözatabilirsiniz.