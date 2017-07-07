İşte 2500 dolarlık Nokia 3310!

HMD Global, herkesin favori Nokia telefonu olan 3310'u birkaç ay önce tanıttı. 2000 yılında piyasaya sürülen orijinal modele benzer bir tarz sundu ancak, o zaman satılan modelin aynısı değildi. Yeni model güncellenmiş bir OS, renkli ekran ve hatta 2MP'lik bir arka kamera ile geldi. Doğal olarak, bu özellikler çok fazla ilgi çekmiyor ancak,

eğer biraz daha eşsiz bir şey arıyorsanız, Caviar firması kısa bir süre önce 3310 serisi 'Putin-Trump Summit' baskısıyla tanıttı.

Cihaz ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarınki gerçekleşecek bir toplantı öncesinde Almanya'da düzenlenen G20 Zirvesinde tanıtıldı.

HMD Global tarafından sunulan standart modelin aksine, Caviar modeli, siyah kadife ile kaplı lüks bir deri kaplamalı kasa halinde gelecek. Telefonun kendisine gelince, titanyum malzemeden yapılmış ve dışında çam desenleri var gibi görünüyor. Trump ve Putin'in görselini taşıyan dairesel amblemin üstünde ve altındaki pankartlar altınla kaplanmış.

Caviar 3310, 149.000 ruble ya da 2.477 dolara satışa sunulacak.