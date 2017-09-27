İşte 4500 dolarlık iPhone X!

Apple'ın iPhone X akıllı telefonu Kasım ayı başlarına kadar piyasaya çıkmayacak, ama o zaman bile çok pahalı bir akıllı telefon olacak. Samsung Galaxy Note 8 ve büyük olasılıkla gelecek Huawei Mate 10 gibi diğer amiral gemileri de bir servete mal olacak.

Ancak Caviar, Apple'ın iPhone X'in daha da pahalı bir versiyonunu piyasaya sürüyor. Popüler amiral gemilerinin daha pahalı versiyonlarını satışa sunmasıyla popüler Rus şirketi, şimdi de Ruslar tarafından MiG-35 savaş uçakları üretmek için kullanılan titanyumdan yapılmış iPhone X’i ön siparişe sunduğunu açıkladı.

Ancak, Apple'ın amiral gemilerinin lüks serisi hakkındaki en ilginç şey, Rusya'daki Magadan bölgesinden düşen göktaşlarından alınan Seymchan taşlarının tasarıma ilave edilmesi oldu.

Caviar tarafından satılan en ucuz iPhone X'in 4.500$ fiyat etiketi ile ön siparişe sunulduğunu belirtmek gerekir.

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