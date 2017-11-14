İşte Airbus'un uçan arabası

Airbus uzun süredir elektrikle çalışan bir dikey kalkış ve iniş uçağı üzerinde çalışıyor ve genelde uçan bir araba olarak anılıyor. Avrupa şirketi Vahana adlı projeyi 2016 yılında Silikon Vadisi yan kuruluşu vasıtasıyla başlattı.

Proje, trafik sıkışıklığının yaygın olduğu bir binada çatıdan çatıya uçabilen yoğun elektrikli çok turlu VTOL uçaklarının bir filosunu geliştirmeyi hedefliyor. Airbus, projenin yeni fotoğraflarını yayınladı ve prototipi bu yıl sonuna kadar test etmeyi amaçladığını açıkladı.

Uçan arabalar üzerinde çalışan tek şirket kesinlikle Airbus değil. Ana rakibi Boeing benzer bir şey üzerinde çalışıyor. Uber gibi şirketler bile önümüzdeki yıllarda tamamen yeni bir taksi hizmeti başlatmak için uçan araçlar üzerinde çalışıyorlar.

Airbus'un bugün piyasaya sunduğu fotoğraflar, Silikon Vadisi ekibinin birkaç adet tek koltuklu, eğim rotorlu uçan arabalar üzerinde çalıştığını gösteriyor. Airbus, ekibin tam ölçekli bir araç üzerinde çalıştığını ve hedefinin 2017 yılının sonunda uçması olduğunu açıkladı.

Ekip son olarak prototipi Kaliforniya'dan Pendleton, Oregon'da bulunan yeni bir uçuş test merkezine taşıdı. İşte bu uçağın ilk gösteriminin yapılacağı yer.

Ekip, 2020 yılına kadar Vahana'nın üretim versiyonunu hazırlamayı planlıyor.