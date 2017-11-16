İşte Alcatel'in 2018 model akıllı telefonları

Popüler sızıntı kaynağı Evan Blass, Twitter üzerinden, tanıtımı yaklaşan altı Alcatel akıllı telefonun görüntülerini yayınladı. Telefon serisinin, 2018 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Bunlardan, Alcatel 1X düşük-orta aralık model. Alcatel 3, Alcatel 3C'de olduğu gibi arkadan bakan bir parmak izi tarayıcıya sahip. İkincisi kavisli bir arka içeriyor ve telefonun arka kısmında bir hoparlör mevcut.

Alcatel 3V ve Alcatel 3X'in her ikisinde de arkada bir parmak izi tarayıcısı ve çift kamera kurulumu bulunuyor. Sonuncusu çok az kenar çerçevesine sahip görünüyor. Ve bu Alcatel 5 diğerlerinden ayrılıyor. Bu model 18:9 en-boy oranına sahip gibi görünüyor ve çok küçük bir alt çerçeve ile geliyor. Metal yapıya sahip bu telefon, Alcatel'in 2018'deki amiral gemisi modeli olabilir.

Alcatel, görünüşe göre artık, 2018'de telefonları için IDOL adını kullanmayacak. Alcatel bu yıl, tasarımları ve yazılımının lisansı için Çinli TCL ile bir anlaşma imzaladı.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Alcatel'in 2018 model akıllı telefonlarını inceleyebilirsiniz.

Alcatel 1x