İşte Apple'ın geçmişteki iPhone prototipleri!

Apple'ın geliştirdiği farklı iPhone prototiplerinin fotoğraflarını inceleyin.

29/10/2017 10:00

Apple her yıl iPhone modellerini tanıtmadan önce birçok prototip model geliştirdi. Ancak, Samsun ile arasında yıllarca süren patent davaları yüzünden geliştirdiği bazı prototipleri piyasaya süremedi. Apple, erken prototip tasarımlarını genel olarak paylaşmayan gizli bir şirkettir.

Ancak, birçok geçmiş ilk iPhone modelinin fotoğrafları, 2012'de, Samsung ile epik bir mahkeme savaşında kamuoyuna açıklandı. Hukuk mücadelesi 5 yılı aşkın bir süredir durmaksızın sürdü ve bir hakim bu hafta başlarında yeni bir mahkeme kararı verdi.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Apple'ın şimdiye kadar geliştirdiği iPhone prototiplerini inceleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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