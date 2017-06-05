İşte Apple'ın son ürünleri ve yazılımları! (Video)

Apple'ın WWDC 17 etkinliğinde tanıtmış olduğu ürün ve yazılımlar için videolar yayınladı.

Yazar: Ender Öztürk

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