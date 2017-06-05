İşte Apple'ın son ürünleri ve yazılımları! (Video)

Apple, WWDC 17 etkinliğinde iPad Pro 10.5 inç, iMac Pro, HomePod ve iOS 11'i sergiledi. Etkinlik sonrası Apple, resmi YouTube hesabı üzerinden yeni ürün ve yazılımları için videolar yayınladı.
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