İşte Borderlands 3'e ilk bakış!

Gearbox'ın CEO'su Randy Pitchford, Unreal Engine 4'te gelişmenin nasıl ilerlediğini sergilemek için şuan hala devam eden GDC 2017 etkinliğindeydi. Tanıtım sırasında, ilk Borderlands 3 görüntülerini de dünyaya gösterdi.

Randy Pitchford bir şeyi belirtti: Bu oyun için bir demodan başka bir şey değildi ve gerçek oyun gösterilenden çok farklı görünebilir. Bununla birlikte, ekran görüntüleri şimdiden çarpıcı görünüyor. Ayrıca oyun hakkında bazı cazip yeni ayrıntıları ortaya koydu.

Oyunun yeni gezegenlerde geçeceğini doğruladı ve aşağıdaki ekranlarda görülebilen karakterin önceki oyunlarda karşılaştığımız birisi olduğunu da belirtti. Karakterin yüzünün gösterilmemesinin nedeni buydu. Ekran görüntülerinin tamamını aşağıda bulabilirsiniz.