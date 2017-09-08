İşte cepleri en çok yakacak iPhone 8!

Dubai’de faaliyet gösteren bir şirket tarafından yürütülen proje, istenirse çeşitli elmaslarla da kaplanabilecek 24 ayar altın kaplama bir iPhone 8 satın almanıza olanak tanıyor.

256 GB boyutunda küçük bir iPhone 7’yi altın kaplama ile satın almak istiyorsanız, 19.573 dolar yani 67.000 TL ödemeniz yeterli. Goldgenie tarafından hazırlanacak altın kaplama telefonlar yeni modeller için de el yakacak gibi duruyor.

Çok yakında iPhone 8 ve iPhone 7S içinde üretime başlayacağını duyuran Goldgenie, henüz bu telefonlar için fiyat açıklamadı ancak tahminler fiyatın tabiki çok ucuz olmayacağını yönünde.