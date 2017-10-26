İşte Daimler'in elektrikli kamyonu!

Tesla, uzunca bir süre elektrikli kamyon üzerinde çalıştı ve 26 Ekim'de yani bugün yeni elektrikli kamyonunu düzenleyeceği bir etkinlik ile tanıtacaktı. Bununla birlikte firma, Model 3 ile üretim sorunlarını düzeltmek için kaynaklarının çoğunu kanalize etmek ve Porto Riko için pil üretimini artırmak için olayı ertelemeye karar verdi.

Ancak Daimler AG daha hızlı davrandı ve E-Fuso Vision One olarak adlandırılan kendi elektrikli kamyonunu çıkardı. Kamyon, 11 ton kargo taşıyabilen ve tek bir şarjla 220 kilometreye kadar çıkabilen bir prototipe sahip. Bu kesinlikle şirket için büyük bir an olmasa da, kamyonun hemen piyasaya çıkmasını beklemeyin. Şirket, kamyonun önümüzdeki dört yıl içinde Amerika Birleşik Devletler, Japonya ve Avrupa’da resmi olarak satışa çıkacağını açıkladı.

Tesla ise ertelediği elektrikli kamyon lansmanını 16 Kasım'da düzenleyecek.