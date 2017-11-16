İşte en çerçevesiz akıllı telefon Xiaomi Mi Mix 2s!

2017, akıllı telefon dünyasında iki önemli olayının yaşandığı yıl oldu. Akıllı telefonlarda çerçevelerin incelmesi ve çentikli telefonların çoğalması. Üreticiler telefon ekranları etrafındaki çerçeveyi giderek daha da inceltmeye başladı. Ayrıca, bazıları selfie kameralarını ve diğer ön sensörleri "çentik" olarak adlandırılan ekranın üzerindeki bir kesme noktasına koymak zorunda kaldılar. Bunu iPhone X'de görmüş olabilirsiniz ancak, ilk olarak Essential Phone ekranın üst ortasında küçük bir çentik ile tanıtılmıştı.



"Çentik" yapmak istemeyen üreticiler, telefonlarında küçük yerler bırakarak, sensörlerini rahatça barındırabilecekler. Bu üreticilerden biri Xiaomi'dir. Çerçevesiz ekran modasını başlatan Xiaomi Mi Mix 2 alt sağ köşede küçük bir yer mevcut ve ön kamera buraya konumlandırılmış. Fakat görünüşe göre Xiaomi tasarımını daha da geliştirmeye çalışıyor olabilir.

Söylentilere göre Xiaomi, Mi Mix 2s adında yeni bir akıllı telefon duyuracak. Xiaomi'nin tasarımlarını "s" modeliyle güncellemenin yeni bir şey olmadığını biliyoruz. Örneğin Xiaomi Mi 5s ile bunu görmüştük.

Xiaomi Mi Mix 2s’ye ait olduğu iddia edilen bir görsel sızdırıldı ve bu görselde, ekranın sağ üst köşesinde yalnızca ön kamera bulunan küçük bir çentik ile tüm ön kısımların tamamen ekran bir telefonu gösteriyor. Biraz garip görünüyor, ama tamamen dehşet verici değil. Ayrıca, bu düşük çözünürlüklü resmin doğruluğu da tartışılabilir.