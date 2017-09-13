İşte en çok kullanılan Android sürümü!

Google, Eylül ayında Android dağıtım oranlarını yayınladı. Android Nougat 7.0 ve 7.1 geçen a y% 13.5 Android cihazda mevcut iken, şimdi cihazların % 15.8'inde bulunuyor. İşletim sistemi en sonunda, % 15,1 pazar payı olan KitKat'ı geçti.

Android 6.0 Marshmallow, geçen ayın % 32.3'ünden hafifçe az bir düşüşle % 32.2 ile en büyük yüzdeyi koruyor. Jelly Bean de düşüşüne devam ediyor ve artık cihazların % 6.9'ında mevcut. Öte yandan, Lollipop % 28.8'e geriledi. Bu arada, Gingerbread ve Ice cream sandwich % 0.6 oranında akıllı telefonda kullanılıyor.

Google'ın en yeni işletim sistemi olan Android 8.0 Oreo dağıtım grafiğine girmedi, yani % 0.1'den az Google Play cihazına yüklendi. Veriler 11 Eylül tarihinde sona eren yedi günlük süre boyunca toplandı ve yalnızca o dönemde Google Play Store'u ziyaret eden cihazları temsil ettiğinden AOSP cihazları bulunmuyor.