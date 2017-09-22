İşte en ucuz çerçevesiz telefon!

Vkworld Mix Plus sadece 129.99 dolar karşılığında satılan çok düşük fiyatlı bir tam ekran akıllı telefon. Telefon, bir aydan fazla bir zamandır online olarak satıldı ancak, şimdi başka bir modeli Vkworld Mix geliyor. Yeni tam ekran akıllı telefon, tam ekranlı cihazların fiyat rekorunu bir kez daha kıracak. Telefon, 99 dolara ön siparişe sunulacak ve resmi fiyat 119.99 dolar olacak.

Mix, Mix Plus ile aynı tasarıma sahip telefonun katil özelliği 3500mAh pil kapasitesi olacak. Vkworld Mix 5.5 inç IPS ekranını koruyacak ve 550 derecelik bir parlaklığa, 175 derece görüş açısına ve % 95 NTSC renk gamma sahip olacak.

Değiştirilen tek şey RAM, dahili depolama miktarı ve kamera. Mix, 2GB RAM'e, 16GB depolama alanına, 8MP Sony arka kameraya ve 5MP OV ön kameraya sahip.

Vkworld Mix ana özellikleri

5.5 "on-cell IPS ekran

MT6737 dört çekirdekli işlemci

2GB RAM / 16GB depolama alanı

3500mAh pil

8MP / 5MP kamera

AAC hoparlörü

Android Nougat

99.99$

Vkworld Mix Ekim ayı başında piyasaya çıkacak.