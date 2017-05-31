İşte Essential Phone'u diğerlerinden farklılaştıran 6 prensip

Android’in geliştiricisi Andy Rubin tarafından geliştirilen ve dün resmi olarak tanıtılan Essential Phone akıllı telefon, mobil dünyada büyük yankı uyandırdı.

Bir telefonun bu günlerde gerçekten ön plana çıkması için, özelliklerin de ötesine geçmesi gerekiyor. Ayakta kalmak ve güçlü rakiplerine karşı mücadele edebilmek için sağlam bir nedene ihtiyaç duyuyor.

Essantial Phone, diğerlerinden farklı olarak, bu nedenlere sahip olduğunu iddia ediyor.

Ve Andy Rubin'in Esansiyel Phone için bildiri olarak açıkça belirttiği altı ilke şekli geliyor.Hiç vakit harcamayalım ve bu ilkelere bakalım:

1. Cihazlar kişisel mülkiyetinizdir. Seni, sahip olmak istemediğin bir şey olmaya zorlamayacağız.

2. Başkalarıyla daima iyi oynayacağız. Kapalı ekosistemler bölücü ve modası geçmiş bulunmaktadır.

3. Birinci sınıf malzemeler ve gerçek işçilik sadece az sayıdaki kişi için olmamalıdır.

4. Cihazların her yıl modası geçmiş olmamalıdır. Seninle gelişmelidirler.

5. Yaşamın tadını çıkarmaya devam edebilmeniz için teknoloji size yardımcı olmalıdır.

6. Basit her zaman daha iyidir.