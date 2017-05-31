İşte Essential Phone'u diğerlerinden farklılaştıran 6 prensip

Olay akıllı telefon Essential Phone'u diğerlerinden farklılaştıran 6 prensibi geliştiricisi Andy Rubin açıkladı.

31/05/2017 08:45

Android’in geliştiricisi Andy Rubin tarafından geliştirilen ve dün resmi olarak tanıtılan Essential Phone akıllı telefon, mobil dünyada büyük yankı uyandırdı.

1496208114_andy-essential-h.jpg

Bir telefonun bu günlerde gerçekten ön plana çıkması için, özelliklerin de ötesine geçmesi gerekiyor. Ayakta kalmak ve güçlü rakiplerine karşı mücadele edebilmek için sağlam bir nedene ihtiyaç duyuyor.

Essantial Phone, diğerlerinden farklı olarak, bu nedenlere sahip olduğunu iddia ediyor.

1496144549_essential.gif

Ve Andy Rubin'in Esansiyel Phone için bildiri olarak açıkça belirttiği altı ilke şekli geliyor.Hiç vakit harcamayalım ve bu ilkelere bakalım:

 1.    Cihazlar kişisel mülkiyetinizdir. Seni, sahip olmak istemediğin bir şey olmaya zorlamayacağız.

2.    Başkalarıyla daima iyi oynayacağız. Kapalı ekosistemler bölücü ve modası geçmiş bulunmaktadır.

3.    Birinci sınıf malzemeler ve gerçek işçilik sadece az sayıdaki kişi için olmamalıdır.

4.    Cihazların her yıl modası geçmiş olmamalıdır. Seninle gelişmelidirler.

5.    Yaşamın tadını çıkarmaya devam edebilmeniz için teknoloji size yardımcı olmalıdır.

6.    Basit her zaman daha iyidir.

 

Essential Phone özellikleri

İşletim sistemi

Android 7 Nougat

Ekran

19:10 oranında 5.71 " LTPS LCD 
2560 x 1312 piksel Quad HD

Boyutlar 
Ağırlık

141.5 x 71.1 x 7.8 mm 
185 gram

İşlemci
RAM

Snapdragon 835 (10nm) 
4GB RAM

Kameralar

Çift arka kamera (13MP Çift RGB + Mono füzyon sistemi) 
4K videoya sahip 8MP ön kamera

Depolama

128GB UFS 2.0 
- microSD kart yuvası yok

Pil


USB-C hızlı şarj ile 3,040 mAh

Özel özellikler

Titanyum gövde, Seramik sırt, Gorilla Glas 5 
Manyetik kenetlenme yeri, 6Gbps Kablosuz Aksesuar Konektörü 
Gürültü önleme desteğine sahip 4x mikrofonlar 
Bluetooth 5.0 LE

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER