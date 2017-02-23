Galaxy S8+ özellikleri hakkında her şey!

Popüler sızıntı kaynağı Evan Blass tarafından Samsung Galaxy S8+ akıllı telefona ait bir teknik belge sızdırıldı.

Samsung, düz ekranlı modellerden vazgeçti ve Galaxy S8'in yanı sıra, daha büyük ekrana sahip Galaxy S8+ modelini de çift kavisli ekrana sahip olarak tasarladı. İkincisi, Galaxy S8 ile aynı teknik özelliklere sahip ancak, daha büyük 6.2 inç ekrana ile gelecek.

Tabii ki, daha büyük ekrana da daha büyük bir pil gerekecektir. Samsung Galaxy S8+, Galaxy S8 ile birlikte 29 Mart'ta resmen tanıtılacak.

Yayınlanan listede çoğu özellikler yayınlanmış ancak, iris tarayıcı özelliğinden bahsetmesine rağmen parmak izi tarayıcının varlığının yer almaması gerçekten ilginç. Anlaşılan o ki Samsung, cihaza eklenecek olan iris tarayıcı özelliğinin doğruluğundan oldukça emin.

Ayrıca, ayrı satılan bir şarj yastığı ile kablosuz şarj özelliği de dikkat çekiyor. Ve 4GB RAM, 6GB RAM bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir.

Listelenen özellikler aşağıdaki gibi:

4G LTE uyumlu

6.2 inç (tam dikdörtgen) 6.1 inç Quad HD Süper AMOLED Ekran (Yuvarlak köşeler)

12 MP Çift Piksel Arka Kamera

8 MP Ön Kamera

Toz ve Su geçirmez IP68 Sertifikası

İris Tarayıcı

Güvenli Samsung Knox

(Ayrı satılan)Harici microSD Desteği ile 646B Hafıza Kartı

4 GB RAM

Samsung Pay

Kablosuz Şarj (Gerekli şarj Pad, Ayrı Satılır)

Android İşletim Sistemi

AKG Tarafından Ayarlanmış Kulaklık

Sonraki sayfalarda telefonun şimdiye kadar sızdırılmış görsellerini inceleyebilirsiniz.