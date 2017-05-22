İşte Galaxy J7 (2017) basın görseli!

Samsung Galaxy J7'nin (2017) özellik bilgileri birkaç aydan beri sızdırılıyor. Görünen o ki, geçen yıl Galaxy Note 7'in fiyaskosu nedeniyle telefonun tanıtımı ertelendi. Yaklaşık iki hafta önce, model numarası SM-J730 olan Galaxy J7 (2017), GFXBench test platformunda görüldü. Şimdi de, güvenilir sızıntı kaynağı Roland Quandt, aynı SM-J730 telefonun basın görüntülerini yayınladı.

Galaxy J7'nin (2017) 1920 x 1080 piksel çözünürlükte 5.5-inç Full HD S-AMOLED ekranı olması bekleniyor. Kasanın altında 1.6 GHz sekiz çekirdekli işlemci ve 3 GB RAM bulunuyor. 16 GB'lık dahili depolama alanına sahip telefon, Android 7.0 Nougat ile çalışacak. Telefonun, f/1.7 diyafram ile 13 meagapiksel arka kamera özellikli olması bekleniyor. Ayrıca 13 megapiksellik bir ön kamerası olacağı söyleniyor.

Galaxy J7'nin (2017) yukarıdaki görüntüleri bir önceki hafta sızdırıldı.

Galaxy J7 (2017), 6 LTE modem ile VoLTE ve VoWi-Fi'yi de destekleyecek. 3,600mAh batarya ile donatılması beklenen telefonun, gelecek ay 339 € (370 $) fiyatla başlatılacağı söyleniyor.