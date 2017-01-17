İşte Galaxy Note 7'nin patlamasını önleyecek batarya!

Samsung'un fiyaskoyla sonuçlanan Galaxy Note 7 modeli, kesinlikle cep telefonu tarihinde hatalı pil teknolojisi konusunda kamuoyuna örnek oldu. Ama patlayan piller sadece Samsung sorunu değil. Hızlı bir Google aramasında, Apple, LG, Sony, Nokia ve diğer büyük üreticilerin telefonlarındaki kusurlu piller hakkında haberlerin yayınlandığını görebilirsiniz.

Lityum iyon piller kesinlikle mükemmel bir güvenilir güç kaynağı değil ve Note 7 bunun için iyi bir örnek. Ancak, üreticiler artık biraz fazla ısındığı zaman kendilerini söndürebilen pillerden yararlanabilir. Bilim artık bunu sağladı.

Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından Science Advances'de yayınlanan yeni bir belge, pil ısınmaya başladıktan sonra ısınmayı geciktirici bir madde ve pillere normal güç vermeyi içeren yenilikçi bir pil teknolojisini tanımlıyor.

Az miktarda trifenil fosfat, pilin içinde ince bir kaplama içine yerleştirilmiştir. Pil normal şekilde çalışacak ve orada olduğunu bile bilmeyeceksiniz. Ancak bazı nedenlerden dolayı pilin sıcaklığı 150 santigrat dereceyi (302F) geçerse, kaplama eriyecek ve fosfat ısıyı azaltacak. Araştırmacılar, yapılan testlerde, pilin sadece saniyenin dörtte biri kadarında patlamayı önlediğini iddia ediyor.

Galaxy Note 7'deki gibi bir durumda, arızalı pillerin veya kasanın tasarımının patlamalardan sorunlu olduğunu düşünürsek, bu pil teknolojisi patlamayı önleyecektir. Samsung, bu pil teknolojisini kullanmış olsaydı, pil değiştirme sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirdi ancak, patlamalardan dolayı ev, araba ve insanların yanması gibi manşetlerle karşı karşıya kalmazdı.