İşte Galaxy Note 8'in ilk canlı görüntüsü!

Geçtiğimiz hafta, Samsung Galaxy Note 8'in Snapdragon 836 tarafından desteklenen ilk telefon olabileceğini bildirmiştik. Şimdi, iddia edilen Galaxy Note 8'in canlı görüntüsü ortaya çıktı. Sızdırılan bu görüntü, Galaxy Note 8'in gerçek bir modeli veya prototipi olabilir.

Aşağıdaki görüntü, Galaxy Note 8'in iddia edilen Coral Blue baskısının bir önceki hafta açıklanmasından kısa süre sonra çıktı. Yeni görselde görüldüğü gibi, iddia edilen Galaxy Note 8, dikey olarak yerleştirilmiş çift arka kamera modülüne sahip. Ana kamera modülünün altında kalp hızı sensörü ve LED flaş olduğu görünüyor. Yine, arkadan bakan parmak izi tarayıcısı yok.

Görüntü ayrıca çift ​​arka kameralarla görülen Galaxy S8+ prototipine oldukça benziyor . Çin medyasına göre, yukarıdaki görüntü popüler sızıntı kaynağı @OnLeaks tarafından sızdırılmış ancak, Twitter hesabında bu resmin olmadığı görülüyor.

Galaxy Note 8'in Ağustos ayının sonunda piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.