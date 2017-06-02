İşte Galaxy S8+'ın gül altın rengi!

Samsung’un bu yılki Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus amiral gemisi modelleri, güzellik oldukça şık ve güzel bir tasarıma sahip. Çerçevesiz, metal ve cam kaplı akıllı telefon, olağanüstü estetiği ile kullanıcıları hayran bıraktı. Üstelik, gece siyahı, akçaağaç altın, orkide grisi ve mercan mavi seriyi oluşturan renk seçenekleri arasında yer alıyor.

Şimdide, Çinli sosyal ağda, Galaxy S8+’ı gül altın rengi ile gösteren yeni bir görüntü ortaya çıktı. Eğer bu gerçekten doğruysa, Galaxy S8+’ın kadın fanları için oldukça iyi bir haber.

Özetlemek gerekirse, akıllı telefonlar şu an piyasadaki en iyi üç akıllı telefona yerleştirilen bir teknik özellik listesi ile birlikte geliyor. Arka kısımda 12 megapiksel, önde 8 megapiksel çözünürlükte kamera, Exynos 8895 / Snapdragon 835 yonga setleri, 3,500mAh pil ve parmak izi tarayıcı özellikleri ile Samsung Galaxy S8 Plus, paranın bu noktada satın alınabileceği en iyi seçenek olabilir. Rose Gold seçeneğine sahip olmak, telefonun premium faktörüne kesinlikle bir katkı sağlayacaktır.